الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مقرر أممي سابق: إسرائيل تسعى لبسط سيطرتها الإقليمية عبر المجال الجوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال مايكل لينك، المقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تنتهج منذ سنوات استراتيجية تقوم على بسط نفوذها الإقليمي من خلال السيطرة على المجال الجوي في عدد من دول الشرق الأوسط، من بينها سوريا، ولبنان، وإيران، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح لينك، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه السياسة تُترجم على الأرض من خلال هجمات جوية متكررة ونشاطات استخباراتية، تعكس توجهاً إسرائيليًا لتأكيد هيمنتها العسكرية في المنطقة.

وأكد أن ما يجري في لبنان، وغزة، والضفة الغربية، وسوريا، وإيران، واليمن، يمثل انعكاسًا مباشرًا لهذا التوجه الاستراتيجي، الذي لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يتعداه إلى محاولة فرض واقع إقليمي. 

حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية إسرائيل لبنان سوريا

