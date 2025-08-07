سموتريتش: سنفرض السيادة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه سيتم فرض السيادة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية، وسنعود إلى الأماكن التي أخليناها في الضفة الغربية وكذلك بقطاع غزة.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن عائلات المحتجزين بغزة تطالب رئيس الأركان الإسرائيلي برفض خطة احتلال غزة خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر اليوم.

كما قالت عائلات المحتجزين بغزة، أن 80 % من الجمهور يؤيدون اتفاقا شاملا يعيد 50 محتجزا وينهي الحرب، وعلى الحكومة الإسرائيلية تنفيذ إرادة الجمهور بإنهاء الحرب فورا .



وتابعت عائلات المحتجزين بغزة،أننا نناشد قادة الجيش الإسرائيلي بعدم اتخاذ خطوات قد تعرض حياة المحتجزين للخطر أو تمنع فرصة إعادتهم.



