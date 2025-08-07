قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرض تسجل أقصر يوم في التاريخ.. عواقب كارثية ستحدث
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي

لبنان
لبنان
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن مجلس الوزراء اللبناني يستعد لعقد جلسة مهمة في الثالثة من عصر اليوم، لاستئناف مناقشة الورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي، توم براك، إلى الجانب اللبناني.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الورقة الأمريكية تتضمن ثلاثة فصول رئيسية، أولها متعلق بالعلاقات بين لبنان وإسرائيل، ويتجاوز مجرد بند "سحب سلاح حزب الله"، حيث يشمل مقترحات تهدف إلى وضع آلية دائمة لوقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلًا عن بنود أخرى لا تزال قيد النقاش.

وأضاف أن الفصلين الثاني والثالث من الورقة يتناولان العلاقات بين لبنان وسوريا، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وتطبيع العلاقات الثنائية في ضوء التصورات المطروحة في الوثيقة.

وبيّن المراسل أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد ناقش في جلسته الماضية ملف سلاح حزب الله، وخرج بقرار ينص على تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة زمنية لسحب سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة، على أن تُنفّذ هذه الخطة قبل نهاية العام الجاري، معتبرًا هذا القرار بمثابة إنهاء لهذا الملف، رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة السابقة.

وتابع: "من المتوقع أن يركّز مجلس الوزراء في جلسته اليوم على البنود الأخرى في الورقة، خصوصًا مسألة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية التي ينفذها جيش الاحتلال، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وملف اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، وإذا سمح الوقت، فمن المنتظر أيضًا بحث ملف العلاقات اللبنانية السورية، وفقًا للرؤية الأمريكية.

بيروت مجلس الوزراء اللبناني لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

الغندور

محدش يقولي انت مالك.. الغندور يثير الجدل بشأن صفقة الزمالك الجديد

وادي دجلة

أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات في بطولات أفريقيا والعالم للكاراتيه والطائرة

خوان الفيني

أول تعليق من خوان ألفينا بعد انضمامه لنادي الزمالك

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد