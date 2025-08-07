جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن مجلس الوزراء اللبناني يستعد لعقد جلسة مهمة في الثالثة من عصر اليوم، لاستئناف مناقشة الورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي، توم براك، إلى الجانب اللبناني.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الورقة الأمريكية تتضمن ثلاثة فصول رئيسية، أولها متعلق بالعلاقات بين لبنان وإسرائيل، ويتجاوز مجرد بند "سحب سلاح حزب الله"، حيث يشمل مقترحات تهدف إلى وضع آلية دائمة لوقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلًا عن بنود أخرى لا تزال قيد النقاش.

وأضاف أن الفصلين الثاني والثالث من الورقة يتناولان العلاقات بين لبنان وسوريا، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وتطبيع العلاقات الثنائية في ضوء التصورات المطروحة في الوثيقة.

وبيّن المراسل أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد ناقش في جلسته الماضية ملف سلاح حزب الله، وخرج بقرار ينص على تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة زمنية لسحب سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة، على أن تُنفّذ هذه الخطة قبل نهاية العام الجاري، معتبرًا هذا القرار بمثابة إنهاء لهذا الملف، رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة السابقة.

وتابع: "من المتوقع أن يركّز مجلس الوزراء في جلسته اليوم على البنود الأخرى في الورقة، خصوصًا مسألة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية التي ينفذها جيش الاحتلال، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وملف اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، وإذا سمح الوقت، فمن المنتظر أيضًا بحث ملف العلاقات اللبنانية السورية، وفقًا للرؤية الأمريكية.