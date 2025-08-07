أبو مسلم: ريبيرو محظوظ بتدريب الأهلي بعد التدعيمات الجديدة

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي هو الفريق الأجهز من بين أندية الدوري المصري التوقيت الحالي

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: اعتقد ان الاهلي في ظل وجود هذه التدعيمات، وايضاً مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة تحعله الأكثر حاهزية قبل بداية الموسم.



واضاف: ريبيرو محظوظ بتدريب الأهلي في ظل هذا الاسكواد القوي الذي يمتلك الأحمر في جميع المراكز.



وتابع: أي مدرب يحلم بتدريب الأهلي في ظل هذا الاسكواد وبعد التدعيمات الجديدة.



وتابع: كنت أرى ضرورة استمرار كريم الدبيس مع الأهلي حتى تزيد المنافسة مع محمد شكري وكريم فؤاد لاعب جوكر ولكن الدبيس يعرف تماما مهام المركز عكس كريم فؤاد.