زهرة رامي تكشف عن تأثرها بحلقة محمد عبد العاطي عليها

كشفت الفنانة والإعلامية زهرة رامي عن تفاصيل شخصية مؤثرة مرّت بها مؤخرًا، من خلال منشور على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”

وكتبت زهرة في منشورها: "أنا بعدّي بفترات اكتئاب شديد.. وفي نوبة خطيرة منهم اتفرجت على حلقة محمد مع عبدالعاطي، والحلقة دي أنقذتني حرفيًا. شُفت الإنسان ده بعين تانية، واتفرجت على الحلقة 3 مرات من الانبهار".

ورغم أنها لم تكن من متابعي البودكاست من قبل، إلا أن الحلقة غيّرت نظرتها تمامًا، ما دفعها لاحقًا لاستضافة عبدالعاطي في برنامجها، مؤكدة أنها تلقّت بعدها رسائل عديدة من الجمهور أبدت إعجابًا كبيرًا بشخصيته وطريقته في التفكير.

ودافعت زهرة بشدة في منشورها، قائلة: “أي حد هيكتبلي إنه تافه أو مش محترم، هتأكد إنه ما تفرجلوش أصلًا، لأنه ببساطة مافيش شتيمة بتبان لو ماكنتش موجودة جواك”، معربة عن استيائها من الشتائم والاتهامات التي وُجّهت لها بسبب دعمها له.

وتساءلت في نهاية منشورها عن السبب وراء التحقيق معه، مؤكدة أن محتواه على يوتيوب متمنتج ومسجّل مسبقًا، ولا علاقة له بمنصات أخرى مثل «تيك توك».

المخرج يسري نصر الله أعاد نشر البوست عبر حسابه الشخصي، في دعم واضح لكلمات زهرة وموقفها.

المنشور أثار حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور، ما بين متعاطف مع قصة زهرة وتقديره لجرأتها، وبين من يرى أن الدفاع عن شخصية مثيرة للجدل مثل عبدالعاطي هو أمر يستوجب الحذر.





