مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يحتفل بمرور 10 سنوات على برنامج برايم تايم

يحتفل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "برايم تايم" المخصص للأعمال الدرامية التلفزيونية المتميزة، والذي يواصل تسليط الضوء على أبرز الإنتاجات العالمية في مجال السرد التلفزيوني المتسلسل. منذ انطلاقه في عام 2015، أصبح البرنامج منصة رائدة لاستكشاف الأعمال الدرامية المبتكرة والمخرجات التلفزيونية الطموحة من مختلف أنحاء العالم.



وتضم نسخة هذا العام أعمالاً من 14 دولة، تشمل: النمسا، كندا، ألمانيا، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، النرويج، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والنمسا. ويتميز البرنامج بستة عروض أولى عالمية لأعمال من أبرز صناع الدراما، إلى جانب عروض أولى في أمريكا الشمالية وأوروبا.



"ذا لو داون" (The Lowdown) – عرض عالمي أول يفتتح البرنامج، من إخراج وتأليف وإنتاج النجم الأمريكي ستيرلن هارجو (Reservation Dogs)، ويشارك في بطولته وإنتاجه التنفيذي إيثان هوك.

"ويورد" (Wayward) – إنتاج أصلي جديد من نتفليكس في كندا، من تأليف ماي مارتن ورايان سكوت، وبطولة مارتن، سارة جادون وتوني كوليت.

"بلاك رابيت" (Black Rabbit) – من تأليف زاك بايلين وكيت سوسمان، وبطولة النجمين جود لو وجيسون بيتمان الذي يتولى أيضًا إخراج بعض الحلقات.

"أوريجن: قصة دوري كرة السلة الإفريقي" (Origin: The Story of the Basketball Africa League) – العمل الوثائقي الوحيد في البرنامج، من تأليف ريتشارد براون وتيبوجو مالوبي.

"غاندي" – من إخراج المخرج الهندي الشهير هانسال ميهتا.

"ذا سافاج" (The Savage) – من إخراج الإيراني هومايون سيدي.

كما يشهد البرنامج العرض الأول في أمريكا الشمالية لمسلسل HBO الإيطالي "بورتوبيلو: سقوط إنزو تورتورا" (Portobello - The Fall of Enzo Tortora) للمخرج القدير ماركو بيلوتشيو، الذي سيكرمه المهرجان بجائزة "الرواد" (Luminaries).



ومن الأعمال الأخرى المشاركة:

"زفاف سامي" (A Sámi Wedding) – من النرويج، عرض عالمي أول.

"صعود الغراب" (Rise of the Raven) – من المجر/ألمانيا/النمسا، عرض أول في أمريكا الشمالية.

"ريونيون" (Reunion) – من المملكة المتحدة، عرض أول في أمريكا الشمالية.

وسيتم تخصيص جلسات حوار موسعة مع صناع الأعمال ونجومها بعد كل عرض ضمن البرنامج، ويواصل المهرجان تعزيزه لدور الدراما التلفزيونية من خلال مبادرات مثل "Series Accelerator" لدعم المواهب الصاعدة في كتابة وإنتاج المسلسلات، إلى جانب العروض المستمرة في مركز TIFF Lightbox، والإعلان عن إدراج المسلسلات ضمن مكونات "TIFF: The Market" الذي ينطلق في 2026.

تُقام فعاليات الدورة الخمسين من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، برعاية "روجرز"، خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025.