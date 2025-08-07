علماء صينيون يبتكرون حاسوبا يحاكي دماغ القرد بفعالية مذهلة

طوّر علماء صينيون، نظام حوسبة مستوحى من عمل الدماغ، قادر على محاكاة التعقيد العصبي لدماغ قرد المكاك.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد» نقلاً عن Global Times، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن فريقا بحثيا في المختبر الوطني الرئيسي للأنظمة الذكية "دماغ-آلة" بجامعة تشجيانغ تمكن من تطوير نظام يستخدم أكثر من ملياري عصبون نبضي، وما يزيد عن 100 مليار مشبك عصبي، مع استهلاك للطاقة لا يتجاوز 2000 واط، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالحواسيب الفائقة التقليدية عند تنفيذ مهام مشابهة.

وصُمم الحاسوب باستخدام 960 رقاقة عصبية، يدعم كل منها أكثر من 2.35 مليون عصبون ومئات الملايين من المشابك العصبية، ما يوفر بنية متوازية فائقة تحاكي بفعالية تركيب وكفاءة الشبكات العصبية البيولوجية من حيث استهلاك الطاقة.

كما زوّد النظام بمجموعة أوامر خاصة، ويدعم التعلم عبر الإنترنت، ويعمل على نظام تشغيل جديد مستلهم من مبادئ عمل الدماغ. وبحسب ما أشار إليه الباحث الرئيسي، بان جان، فقد بدأ بالفعل استخدام الحاسوب في حل المسائل المنطقية، وتوليد المحتوى، وإجراء العمليات الحسابية.

وأكد العلماء أن هذه التقنية المتطورة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير علوم الأعصاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

