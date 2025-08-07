قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيهان مديح: موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي وواضح وثابت في رفض التهجير القسري

معتز الخصوصي

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي وواضح وثابت في رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وحل الدولتين، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا أن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة، وأن سيناء خط أحمر لا يمكن أن تكون بديلًا للأراضي الفلسطينية، مع تأكيده على دعم مصر السياسي والإنساني الثابت لفلسطين.


جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء عُقد بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأسرى في سجون الاحتلال، وتسليط الضوء على الموقف المصري العتيد والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسه موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتصفية القضية، والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر ، أن الرئيس السيسي يكرر دعوته للمجتمع الدولي لإنهاء العدوان ووقف الحرب في غزة، مشددا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة، مع رفض مصر التام لأي تغيير في تركيبة الأراضي الفلسطينية أو تفريغها من سكانها، لافتة الى أن مصر دائماً تعتبر القضية الفلسطينية جوهر الأمن القومي العربي وتواصل جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل.


ودعت الدكتورة جيهان مديح، المجتمع الدولي والمنظمات الأميمية للاضطلاع بمسئولياتها ومحاسبة الاحتلال الغاشم على جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة، منوهة إلى أن ما تقوم به إسرائيل سيؤثر على استقرار المنطقة والعالم.

