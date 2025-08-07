أسأت التقدير .. أسامة حسن يعتذر لـ ممدوح عباس لهذا السبب

حرص أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق على الاعتذار لممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد دعمه للفريق.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “في البداية انا بعتذر للأستاذ ممدوح عباس الزملكاوي الاصيل انا أسأت التقدير وبعض الناس اللي هما اصدقاء مشتركين اشاعت ان استاذ ممدوح مرتبط بأشخاص وليس بالكيان حضرتك اثبت فعلا حبك للزمالك بدعمك الكامل لاكثر من صفقة للنادي”.

الزمالك يتعاقد مع خوان ألفينا

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك، خصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.