10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسأت التقدير .. أسامة حسن يعتذر لـ ممدوح عباس لهذا السبب

ممدوح عباس
ممدوح عباس
يارا أمين

حرص أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق على الاعتذار لممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد دعمه للفريق.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “في البداية انا بعتذر للأستاذ ممدوح عباس الزملكاوي الاصيل انا أسأت التقدير وبعض الناس اللي هما اصدقاء مشتركين اشاعت ان استاذ ممدوح مرتبط بأشخاص وليس بالكيان حضرتك اثبت فعلا حبك للزمالك بدعمك الكامل لاكثر من صفقة للنادي”.

الزمالك يتعاقد مع خوان ألفينا

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك، خصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.

أسامة حسن الزمالك ممدوح عباس فيسبوك خوان ألفينا أحمد سيد زيزو

