الدردير : ممدوح عباس وعد فاوفي

أشاد الإعلامي عمرو الدردير بموقف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق بشأن تدعيم صفوف الفريق بالصفقات الجديدة.

وكتب الدردير عبر “فيسبوك”:ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وعد فأوفي.



وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك، خصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.