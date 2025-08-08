قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 "تابع"، الصادر الخميس، قرار رئيس الجمهورية، رقم 422 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجـب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،  بدرجة وزير - لمدة عـام اعتبارًا من 7 أغسطس 2025.

تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب

وجاء في المادة الأولى: يجدد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عـام اعتباراً من 7-8-2025.

كما نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 "تابع"، الصادر اليوم الخميس أيضًا، قرار رئيس الجمهورية، رقم 423 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف محمد عبدالغنى محمد عبدالرازق بالقيام بأعمـال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الجريدة الرسمية تكليف درجة وزير

