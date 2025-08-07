ضبط 100 كيلو بانيه واستربس وأجزاء دجاج فاسدة في المنوفية ..صور

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية بالتعاون مع مجلس مدينة الباجور حملة مكبرة علي المحلات لضبط الأسواق.

وتم شن حملة على ثلاجة مجمدات بنطاق مدينة الباجور بالاشتراك مع الطب البيطرى وذلك بمتابعة المرور علي ثلاجات بيع المجمدات بتواجد لجنة التفتيش الطب البيطري

اسفرت اللجنة عن ضبط ١٠٠ كيلو جرام بانيه و ستربيس منتهى الصلاحية وأجزاء دواجن فاسدة بإحدى ثلاجات اللحوم.

حيث تم التحفظ علي المضبوطات وإعدامها وتم تحرير محضر بالواقعة.

أكد رئيس مدينة الباجور على تكثيف الحملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من تلاعب التجار.