أخبار البلد

جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق

جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والسير في إجراءات بدء الدراسة في جامعة عين شمس الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/ 2026، تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، و في خطوة نوعية تهدف إلى تقديم تعليم جامعي عصري يواكب التطورات العالمية ويلبّي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتُعد جامعة عين شمس الأهلية امتدادًا لخبرات جامعة عين شمس العريقة، بما تمتلكه من تاريخ أكاديمي متميز وكوادر علمية رفيعة المستوى. وتقدم الجامعة برامج أكاديمية متطورة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، في إطار سعيها لترسيخ مبادئ الإتاحة، والتميز، والابتكار داخل بيئة تعليمية حديثة تستند إلى أحدث التقنيات والمعايير العالمية في التعليم.

وانطلاقًا من التزامها بتقديم خدمات متميزة وتيسير سبل التواصل مع المجتمع، تعتزم جامعة عين شمس  إطلاق خدمة الخط الساخن على الرقم 01508040304 (موبايل / واتساب)، وذلك للرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالجامعة الأهلية.

وتبدأ الخدمة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد، حيث ستكون متاحة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.

توفير المعلومات الدقيقة

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير المعلومات الدقيقة حول نظم القبول، البرامج الدراسية، المصروفات، وآليات التقديم، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، والتفاعل السريع مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

ويذكر أن الجامعة تسعى لبدء الدراسة بأربع كليات تشمل برامج حديثة ومتخصصة في مجالات الطب والهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات
أولًا: كلية الطب ( برنامج بكالوريوس الطب والجراحة )
ثانيًا: كلية الهندسة
تضم الكلية خمسة برامج مبتكرة تلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وهي:
•    برنامج التصنيع الرقمي وهندسة المواد
•    برنامج هندسة الأنظمة الروبوتية الذاتية
•    برنامج العمارة الرقمية والتصميم العمراني الذكي
•    برنامج هندسة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي
•    برنامج الهندسة المدنية والمعلوماتية البيئية
ثالثًا: كلية الأعمال
توفر الكلية برامج متقدمة في مجالات الأعمال الرقمية، تشمل:
•    برنامج التسويق الرقمي
•    برنامج التكنولوجيا المالية
رابعًا: كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
تواكب هذه الكلية التحولات الرقمية من خلال تقديم برامج نوعية هي:
•    برنامج علوم البيانات والتحليلات
•    برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

منظومة التعليم العالي التعليم العالي جامعة عين شمس الأهلية جامعة عين شمس

