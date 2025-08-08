قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
رياضة

مدرب غينيا لليد: مصر ستتواجد على منصة التتويج

رباب الهواري

أكد الفرنسي كيفين ديكو المدير الفني لمنتخب غينيا لكرة اليد، أن مشاركة منتخب غينيا في بطولة العالم تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، هدفها اكتساب الخبرات.

وقال ديكو: "الأداء أمام البرازيل كان أفضل من الأداء أمام أيسلندا، كان هناك تحسن ملحوظ".

وتابع المدير الفني للمنتخب الغيني: "منتخب غينيا يفتقر للخبرة، ولدينا مشكلة في التناوب في خط الدفاع، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة أمام المنتخب السعودي، وهدفنا الرئيسي هو التحسن في كل مباراة عن سابقتها، وعدم تكرار نفس الأخطاء".

وتحدث ديكو عن المستوى الفني للمنتخب المصري، مؤكدا أن منتخب مصر فريق متميز، وأنه استعد جيدًا للبطولة، ويمكنه الوصول إلى الدور قبل النهائي، مضيفا: "أثق في تواجده على منصة التتويج، خاصة وسط جماهيره المتحمسة".

وعن تنظيم مصر البطولة، قال كيفين ديكو: "كالعادة التنظيم المصري جيد جدا، تواجدت في مصر مع المنتخب الغيني الأول في أمم إفريقيا 2022 وكان التنظيم رائعا، وها أنا الآن متواجد بمصر وأشيد بالتنظيم المصري من جديد".

