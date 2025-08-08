مدرب غينيا لليد: مصر ستتواجد على منصة التتويج

أكد الفرنسي كيفين ديكو المدير الفني لمنتخب غينيا لكرة اليد، أن مشاركة منتخب غينيا في بطولة العالم تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، هدفها اكتساب الخبرات.

وقال ديكو: "الأداء أمام البرازيل كان أفضل من الأداء أمام أيسلندا، كان هناك تحسن ملحوظ".

وتابع المدير الفني للمنتخب الغيني: "منتخب غينيا يفتقر للخبرة، ولدينا مشكلة في التناوب في خط الدفاع، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة أمام المنتخب السعودي، وهدفنا الرئيسي هو التحسن في كل مباراة عن سابقتها، وعدم تكرار نفس الأخطاء".

وتحدث ديكو عن المستوى الفني للمنتخب المصري، مؤكدا أن منتخب مصر فريق متميز، وأنه استعد جيدًا للبطولة، ويمكنه الوصول إلى الدور قبل النهائي، مضيفا: "أثق في تواجده على منصة التتويج، خاصة وسط جماهيره المتحمسة".

وعن تنظيم مصر البطولة، قال كيفين ديكو: "كالعادة التنظيم المصري جيد جدا، تواجدت في مصر مع المنتخب الغيني الأول في أمم إفريقيا 2022 وكان التنظيم رائعا، وها أنا الآن متواجد بمصر وأشيد بالتنظيم المصري من جديد".