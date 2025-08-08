قداس ذكرى المتنيح الأنبا ميشائيل في ألمانيا.. صور

صلى الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة كريفلباخ، القداس الإلهي في الدير ذاته، وذلك في تذكار مرور سنتين على نياحة مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل أسقف الإيبارشية السابق.

شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والشعب، وعقب صلاة القداس ألقى نيافة الأنبا دميان كلمة عن عمل الله مع الأب الأسقف المتنيح.

يذكر أن أصحاب النيافة صلوا العشية بالدير، تلاها كلمة ألقاها نيافة الأنبا ديسقورس شكر فيها قداسة البابا تواضروس على مشاركته الروحية للشعب في هذه المناسبة، وألقى نيافة الأنبا أنطونيوس كلمة عن العلاقة الخاصة التي ربطته بالأب الأسقف المتنيح.

وأعلن الأنبا ديسقورس أن الدير سيظل مفتوحًا لاستقبال الزائرين في أوقات محددة للحفاظ على الحياة الرهبانية وهدوءها.