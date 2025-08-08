قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم

حمادة خطاب

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس التردديBRT  منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة ، ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025  عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي https://brt-eg.comوتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي .


جدير بالذكر أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري يجسد أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحضاري التي تتبناها الدولة لتوفير وسيلة انتقال آمنة ومستدامة تقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين  حيث يعتمد نظام تشغيل الاتوبيس الترددى على مسار مخصص على الطريق الدائري لضمان سرعة الانتقال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة حيث زُوّدت جميع الحافلات بأنظمة تكييف وتتبع لحظي وكاميرات مراقبة، مع مراعاة توفير بيئة انتظار آمنة ومريحة للمواطنين داخل المحطات


كما تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحاً لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة الى الواحدة صباحا  لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة ، و تم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من  5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها.

