انطلاق الدوري اليوم.. 5 وجوه تظهر لأول مرة على كرسي القيادة الفنية

تشهد النسخة الجديد من الدوري الممتاز ظهور عدد من المدربين لأول مرة في المسابقة علي رأسهم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي والبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك والتونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري والجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي بينما يظهر محمد شوقي لأول مرة علي رأس القيادة الفنية كمدير فني لنادي زد.

بينما حافظت بعد الأندية علي أجهزتها الفنية من الموسم الماضي علي رأسهم سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز وعلي ماهر مع سيراميكا كليوباترا وسيد عيد مع بتروجت وحمزة الجمل مع إنبي وكرونسلاف يورشيتش مع بيراميدز وأحمد خطاب مع فاركو وطارق مصطفي مع البنك الأهلي ومحمد مكي مع المقاولون العرب ومحمد الشيخ مع وادي دجلة.

بينما شملت لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين عدة أندية علي رأسهم مودرن سبورت الذي تولي المسئولية الفنية له مجدي عبد العاطي فيما تولي أحمد سامي المسئولية الفنية لنادي الاتحاد بينما تولي أحمد مصطفي بيبو القيادة الفنية للجونة وعبد الحميد بسيوني للحرس ورضا شحاتة لنادي كهرباء الإسماعيلية وهيثم شعبان لنادي الداخلية فيما تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية لنادي غزل المحلة.