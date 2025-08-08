تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان سيد صادق، والذي يعد واحد من ابرز الفنانين الذين قدموا الادوار الثانوية علي الشاشة.

سيد صادق من مواليد عام 1945، حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية. عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، ساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون.

عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حسن ومرقص و كدة رضا والامبراطور و فوزية البرجوازية، أما التلفزيون فقدم عدد من الاعمال ومنها في مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى فى عزو والنساء قادمون و الحقيقة والسراب.

كان الفنان سيد صادق يملك محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

وعن هذا الأمر قال الفنان سيد صادق: في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “ الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.

وأضاف سيد صادق: “ كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقةو السراب و لن أعيش في جلباب أبي أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.