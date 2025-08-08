الداخلية التونسية: لن نتهاون أمام حملات التشويه ضد المؤسسة الأمنية

قالت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن وزارة الداخلية في تونس قالت في بيان رسمي أصدرته مؤخرًا إنها لن تتهاون أو تسكت أمام حملات التشويه ونشر الأكاذيب التي تستهدف المؤسسة الأمنية، مؤكدة عزمها التصدي بكل حزم لكل من يقف وراء هذه الحملات.

أوضحت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الوزارة أكدت أن هناك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على شبكة فيسبوك، تنشر شائعات وأكاذيب تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة الأمنية، ما يهدد استقرار العمل الأمني وسمعة الأجهزة المعنية بحماية الأمن الوطني.

فيما أكدت وزارة الداخلية أنها ستطلق حملة قانونية وأمنية تستهدف جميع الأطراف المتورطة في هذه الحملات، مشددة على أنها لن تسمح بأي محاولة تؤثر على عمل المؤسسة الأمنية أو تمس من وحدتها ومصداقيتها.

وشدد البيان على أن هذه الحملات لا تضر فقط بالمؤسسة الأمنية، بل تمس أيضًا وحدة التراب التونسي ووحدة الدولة، وهو ما يجعل الوزارة ملتزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن أمن واستقرار البلاد.