100يوم صحة: 36مليون و268 ألف خدمة طبية مجانية خلال 23 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 36 مليونًا و268 ألفًا و788 خدمة طبية مجانية خلال 23 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأربعاء، مليونًا و792 ألفًا و920 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدِّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 720 ألفًا و638 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

قدّم قطاع الطب الوقائي 53 ألفًا و667 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 430 ألفًا و799 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 95 ألفًا و34 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 53 ألفًا و667 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 40 ألفًا و394 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و532 خدمة، كما قدّمت الحملة 213 ألفًا و993 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و648 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 102 ألف و993 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 15 ألفًا و82 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء ألف و993 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفًا و142 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ89 ألف مواطن، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.