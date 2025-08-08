قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بطاقة 200 ألف طن.. رئيس البحوث الزراعية يتفقد مصنع تحويل قش الأرز لخشب

رئيس مركز البحوث الزراعية
رئيس مركز البحوث الزراعية
شيماء مجدي

تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه  الدكتور ماهر المغربي، وكيل المركز للإنتاج.ووفد برئاسة الدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الإنتاج  مزارع قطاع الإنتاج والمعمل المركزي للمناخ بمنطقة البوصيلي في رشيد،حيث تأتي هذة الزيارة بناءا علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بمتابعة الأنشطة البحثية بالقطاع الزراعي وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المزارعين .


كما تفقد الوفد مصنع شركة ووتك لتكنولوجيا الأخشاب في مدينة أدكو لبحث التعاون بين المركز والشركة للإستفادة من مخلفات قش الأرز في صناعة الأخشاب وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز.


وقال رئيس مركز البحوث الزراعية إن الطاقة الإنتاجية لمصنع الأخشاب تبلغ 200 الف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام حيث يُعد هذا المشروع الأول من نوعه في إفريقيا و الشرق الأوسط و الثانى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، كما يُعد أول مصنع يستخدم قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.


وأضاف «عبدالعظيم»، إن المشروع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإنتاج المحلي والحد من الفاقد من المحاصيل الزراعية والاستفادة من القيمة المضافة التي تحقق مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي في نفس التوقيت.


وأوضح رئيس «البحوث الزراعية»، أن المشروع يساعد في الحد  من حرق قش الأرز، وتحويله  من تحدي بيئي في حال التخلص منه بشكل غير صحيح الي  فرصة استثمارية لاستغلاله في تصنيع منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة  من الأخشاب ، مشيرا إلي إنه يساهم في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من إنتاج المشروع وإحلال جزء من وارداته بمنتج محلي  لتوفير النقد الأجنبي .
ولفت «عبدالعظيم»، إلي أن مشروع تحويل قش الأرز إلي أخشاب يسهم في دعم الصناعات المكملة التي تعتمد علي منتجاته مثل صناعة الأثاث والابواب وغيرها ، علاوة على  نشر التنمية و توفير فرص عمل و دعم الخدمات المكملة والمغذية للمشروع في المجتمع المحلي المحيط به خلال مرحلتي الانشاء والتشغيل   .


واضاف رئيس مركز البحوث الزراعية إن المشروع يساهم في إمكانية التحكم في كثافة صناعة الأخشاب من قش الأرز فضلا عن التحكم في  وزنه ولونه ودرجة الصلابة ليدخل في العديد من الصناعات كالاثاث المنزلي والديكورات والمطابخ والابواب وغيرها . 


وأوضح  «عبدالعظيم» أن المشروع يطبق تكنولوجيا ألمانية ، ويتم  تنفيذ اعمال الإنشاءات والتركيبات بأيادي مصرية ممثلة في شركة بتروجت للبترول كما يطبق المشروع أحدث التكنولوجيات وأساليب التحكم البيئي في جميع مراحله بداية من الانشاء حتي التشغيل بما يجعله صديقا للبيئة إضافة إلي كونه في الأساس حلا لمشكلة التخلص غير السليم من قش الأرز والآثار البيئية الناتجة عنها .


وأشار رئيس «البحوث الزراعية» إلي إنه من المقرر ان يسهم المشروع في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من إنتاج المشروع وإحلال جزء من وارداته بمنتج محلي  لتوفير النقد الأجنبي ،  ويسهم في دعم الصناعات المكملة  ومنها صناعة الاثاث المنزلي
وخلال الجولة، قام «عبدالعظيم»، والوفد المرافق له بمعاينة المساحات الزراعية والمحاصيل المنزروعة، سواء الحقلية أو البستانية، بهدف تقييم مستوى الأداء وتحديد احتياجاتها الأساسية، من مستلزمات الإنتاج، وإستعراض الأصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الصيفية.


ومن جانبه قال الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية  أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تنفيذ الخطط الزراعية ودراسة التحديات التي تواجه المزارعين، بهدف اتخاذ خطوات عملية لتحسين الإنتاجية وزيادة العوائد. وذلك  ضمن إطار جهود مركز البحوث الزراعية  لتعزيز أداء القطاع الزراعي في مصر، مع التركيز على تحسين جودة المحاصيل وتطوير أساليب الزراعة بما يخدم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.

