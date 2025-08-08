زيزو يعكنن على الزمالك في انطلاقة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا

يستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراة هامة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا اليوم فى الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وكان أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والذي انتقل بنهاية الموسم الماضي للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، في صدارة اللاعبين بالمباراة الافتتاحية للدوري.

ويعد أحمد سيد زيزو واحد من الهدافين التاريخين للزمالك عبر التاريخ وساهم خلال السنوات الماضية في تحقيق الأبيض البطولات والانجازات.

وسجل زيزو للزمالك 4 أهداف في شباك سيراميكا ليتساوى مع سيف الجزيري بإعتبارهم الأكثر تسجيل في تاريخ المباريات بين الفريقين.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم برغبة كبيرة فــى تـقـديـم عـــرض مميز بـعـد ميركاتو قـوى لأبناء ميت عقبة، حيث يظهر الفارس الابيض بـ «نيولوك» بقيادة بانيك فيريرا ويخوض ضربة البداية بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز الأول فى البطولة، والمنافسة بقوة على اللقب بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر- محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد- محمود بنتايك.

الوسط: محمد شحاتة- عبدالله السعيد- ناصر ماهر.

الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - أحمد شريف.