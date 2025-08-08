بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 148 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إذ تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (1 أغسطس –7 أغسطس 2025).

أبرز الأنشطة والفعاليات

*الجمعة 1 أغسطس*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، باتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس 2025 وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

*السبت 2 أغسطس*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى التى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم وهي إطسا وسنورس والفيوم وابشواي وطامية وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر يوليو 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030،مشيرة الى أنه تم تنفيذ 1352 نشاطًا سكانيًا في 24 محافظة، استفاد منها نحو 198,953 ألف مواطنًا من مختلف الفئات العمرية.

*الأحد 3 أغسطس*

استعرضت الدكتورة منال عوض، تقريرًا بشأن جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر يوليو 2025 ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاع نفّذ خلال شهر يوليو الماضي عدد (110) حملة تفتيشية ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، شملت 13 محافظة ، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للزيارات الميدانية، والمرور الفعلي على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.

كما تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال خطته التدريبية السنوية للمحليات للعام التدريبي و المالي 2025/2024 لتحقيق الهدف المنشود فى دعم وتمكين الإدارة المحلية، وأوضحت أن عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بلغ 122 برنامجًا، استفاد منها نحو 7037 متدربًا، في حين بلغ عدد الحقائب التدريبية المنتهية 9 حقائب، وجاري إعداد 30 حقيبة تدريبية آخرى ، كما تم تنفيذ نحو 18 ورشة عمل، فضلاً عن عقد 30 لجنة لاختبار المتدربين، و4 لجان آخرى لاختبار المدربين ، لافتة إلى أن المركز استقبل 219 مدربًا معتمدًا لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية.

*الإثنين 4 أغسطس*

أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول، وأكدت د. منال عوض عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية ، سير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمختلف محافظات الجمهورية وذلك عبر مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للإطمئنان على انتظام العملية الانتخابية.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

*الثلاثاء 5 أغسطس*

استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفير هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، المحلية وفريق عمل الجائزة، لبحث خطوات تفعيل مشاركة المحافظات في الدورة القادمة للجائزة، وحرصت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي مقابلة الوفد و الإطلاع علي نتائج وتوصيات الاجتماع الذي تم بين المسؤولين من الجانبين .

كما شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، و لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمقر قصر الاتحادية التوقيع علي مذكرة تفاهم بين البلدين،

وذلك في مجال التنمية المحلية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير الشئون الداخلية الفيتنامية.

*الأربعاء 6 أغسطس*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، وفداً من شركة “Esri” العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، برئاسة المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي للشركة لشمال أفريقيا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وشاركت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، في اجتماع الحكومة الاسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض وبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

*الخميس 7 أغسطس*

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعمال المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة 3 شوارع هي العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها ، وستبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

كما أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جولة مفاجئة بحي الموسكي بمحافظة القاهرة لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بالمركز التكنولوجي، حيث تابعت ملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المحال العامة والخطة الاستثمارية ورصف الطرق والنظافة والإشغالات، وحرصت على لقاء المواطنين للتأكد من سرعة إنجاز الطلبات وحُسن المعاملة، ووجهت رئيس الحي بالتواجد المستمر بالمركز لحل المشكلات وسرعة إنهاء ملفات التصالح.