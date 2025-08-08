3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بربع مليار جنيه| صور



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لمحاولتهما جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.. بلغت قيمتها المالية حوالى 255 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحافظة الإسماعيلية وضبط بحوزتهما (أكثر من 3 طن لمخدر الهيدرو – قرابة طن لمخدر الحشيش) هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (255 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.