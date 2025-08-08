قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة للشباب وحديثي التخرج
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

السوبر جيت
السوبر جيت

أصدرت وزاررة النقل ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) بيانا اعلاميا بشان حادث تصادم اتوبيس تابع لاحدى الشركات الخاصة وسيارتين نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي
والذي نتج عنه وقوع عدد من الوفيات والإصابات

وأشار البيان إلى الآتي:  

اولا
تتقدم وزارة النقل بخالص  التعازي وصادق المواساة  لأسر  ضحايا  الحادث المروري الأليم  داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وداعية الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

ثانيا
بشان ماتررد في بعض المواقع الالكترونية عن وقوع حادث التصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، و التبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ حيث تؤكد الوزارة ممثلة فى شركة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) ان الاتوبيس الذي  تصادم مع سيارتي النقل المتوقفتين لايتبع الشركة وانما يتبع شركة نقل خاصة اخرى

ثالثا 
تناشد وزاره النقل  وسائل الاعلام تحري الدقة فيما ينشر من اخبار خاصة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة والحصول على المعلومات والاخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل

النقل سوبر جيت اتوبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

فرح حفل زفاف شاب السرطان

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

لن تظهر مجددا | الدوري الإنجليزي يتخلى عن شارات دعم المثليين

المصري

الليلة.. المصري يصطدم بالاتحاد في لقاء جماهيري خاص ببرج العرب في الدوري

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في افتتاح بطولة الدوري

بالصور

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد