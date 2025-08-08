النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

أصدرت وزاررة النقل ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) بيانا اعلاميا بشان حادث تصادم اتوبيس تابع لاحدى الشركات الخاصة وسيارتين نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي

والذي نتج عنه وقوع عدد من الوفيات والإصابات

وأشار البيان إلى الآتي:

اولا

تتقدم وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وداعية الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

ثانيا

بشان ماتررد في بعض المواقع الالكترونية عن وقوع حادث التصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، و التبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ حيث تؤكد الوزارة ممثلة فى شركة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) ان الاتوبيس الذي تصادم مع سيارتي النقل المتوقفتين لايتبع الشركة وانما يتبع شركة نقل خاصة اخرى

ثالثا

تناشد وزاره النقل وسائل الاعلام تحري الدقة فيما ينشر من اخبار خاصة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة والحصول على المعلومات والاخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل