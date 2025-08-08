تحقيق إنجاز بحثي نوعي بين جامعتي القاهرة والمنصورة | تفاصيل

نجح فريق علمي مشترك من جامعتي المنصورة والقاهرة في تحقيق إنجاز بحثي نوعي، تمثّل في نشر دراسة طبية مبتكرة في مجلة Scientific Reports التابعة لمؤسسة Nature العالمية، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج الإحصائية للتنبؤ بنتائج جراحة السَّلَسِ البوليِّ الأولي الإجهادي لدى السيدات.

شارك في إعداد الدراسة الدكتور باسم صلاح، مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور محمد طه، استشاري التحاليل الطبية، والدكتور أحمد عبد الرشيد، مساعد باحث بالمركز، إلى جانب الدكتور أحمد بدوي، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بجامعة القاهرة، وفريقه البحثي المتخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واعتمد الفريق في بحثه على تحليل بيانات 151 مريضة خضعن للجراحة داخل مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، باستخدام خوارزمية تعلُّمٍ آلي متقدمة تُعرف باسم Support Vector Machines، وذلك سعيًا لتطوير أداة دقيقة تساعد الأطباء على التنبؤ بنتائج الجراحة وتحسين فرص نجاحها.

وأكّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الإنجاز يمثّل خطوة مهمة على طريق تطوير الحلول الذكية في الرعاية الصحية، ويعكس التوجّه الاستراتيجي للجامعة في دعم البحوث البينية التي تدمج بين الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن نشر الدراسة في واحدة من أبرز الدوريات العلمية العالمية يؤكد ريادة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا، ويعزّز قدرتها على الإسهام الفعّال في تقدم البحث العلمي التطبيقي، دون الاعتماد على تمويل خارجي

وأوضح الدكتور باسم صلاح، أن هذا البحث يجسّد فلسفة المركز في الجمع بين جودة الخدمة العلاجية والتقدم البحثي، مشيرًا إلى أن الفريق العلمي نجح في تطوير نموذج تنبؤي يمكن أن يكون مرجعًا للمتخصصين في جراحات السَّلَس البولي حول العالم.

وأضاف أن تميّز هذا العمل يكمن في تجاوزه الجانب النظري إلى الاعتماد على بيانات حقيقية من مرضى المركز، مما يضمن قابلية تطبيق نتائجه عمليًّا داخل المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن الإنجاز يمثّل تعاونًا علميًّا حقيقيًّا بين فريق مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وقسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة القاهرة، تُوّج بنشر الدراسة في مجلة علمية مرموقة ضمن مجموعة Nature.

وتناولت الدراسة مشكلة طبية شائعة لدى السيدات، وهي السَّلَسُ البوليُّ الإجهادي، الذي يُصيب أكثر من 30% من النساء بين سن 35 و50 عامًا، خاصة في الحالات التي تخضع لأول جراحة إصلاحية، وتكمن أهمية البحث في معالجته صعوبة التنبؤ بنتائج هذه الجراحات، خصوصًا مع محدودية فعالية النماذج الإحصائية التقليدية، وقد تمثّل الحل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا خوارزمية Support Vector Machines، مع التحليل الإحصائي لبناء نموذج تنبؤي دقيق وفعّال يُسهم في تحسين القرار الطبي قبل إجراء الجراحة.

ونُفِّذ البحث ضمن مشروع علمي مشترك (الثالث للباحثين) دون تمويل خارجي، في إطار التعاون المثمر بين مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وقسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة القاهرة، ويُعد نشر الدراسة في مجلة Scientific Reports (إحدى مجلات مجموعة Nature) شاهدًا على متانة المخرجات البحثية وجودتها، ويعكس قدرة الجامعات المصرية على إنتاج بحوث تطبيقية تُواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات الواقع الإكلينيكي.