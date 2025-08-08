قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
رياضة

فوز جديد للسويد وخسارة ثانية للكويت ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

حسام الحارتي

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى عن الفوز الثاني للسويد، وخسارة جديدة لمنتخب الكويت في بطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عام المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتغلبت السويد على النمسا بنتيجة 34-32، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عاما.

وأنهت السويد الشوط الأول بالتقدم بفارق 6 أهدف بنتيجة 21-15.

وفي إطار نفس المجموعة سقط ناشئي الكويت في فخ الهزيمة الثانية بعد الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 23-38، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة.

وقد أنهى البرتغال الشوط الأول متقدما على نظيره الكويتي بنتيجة 19-13.

وبعد نتائج اليوم الثاني من المجموعة الأولى، جاء الترتيب كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات الجولة الثانية:

السويد في الصدارة برصيد 4 نقاط ولها +19 هدف.

البرتغال ثانيا برصيد نقطتين ولها +14 هدف.

النمسا ثالثا برصيد نقطتين وعليها -1 هدف.

الكويت رابعا بدون أي نقاط وعليها -32 هدف

وتستضيف القاهرة منافسات بطولة العالم النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وتقام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
فوائد بذور اليقطين الصحية
زريعه اسماك
زراعة الشرقية
