مونديال اليد.. تعادل صادم لـ ألمانيا مع جزر الفارو وفوز سلوفينيا على أورجواي

أسفرت نتائج الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، عن تعادل صادم للمنتخب الألماني مع نظيره منتخب جزر الفارو 28/28.

وحصل لاعب منتخب جزر الفارو ماجنوس آرسون على جائزة رجل المباراة.

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب السلوفيني على نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 14/43 .

وحصل ماتيڤ ملاكار لاعب المنتخب السلوفيني على جائزة رجل المباراة.

وبهذه النتائج يتصدر المنتخب السلوفيني المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط ، يليه المنتخب الألماني برصيد ثلاث نقاط ، ثم منتخب جزر الفارو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، وأخيرا منتخب أورجواي بدون نقاط.

وتقام مباريات المجموعة الخامسة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي .

ومن المقرر أن تقام مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة غدا السبت ، حيث يلتقي منتخب جزر الفارو مع منتخب أوروجواي في تمام الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا، ويلعب المنتخب الألماني مع نظيره السلوفيني في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.