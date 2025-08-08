انطلاقة صيفية مميزة لطلاب جامعة حلوان بمعسكر مرسى مطروح 2025

انطلقت الأفواج الطلابية للمشاركة في معسكر جامعة حلوان بمرسى مطروح وذلك بعد أن أعلنت إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان عن فتح باب الحجز لمصيف مرسى مطروح لعام 2025، والذي يعد من أبرز البرامج الترفيهية التي تقدمها الجامعة لطلابها سنويًا.

يأتي هذا النشاط المميز تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك في إطار الحرص على تقديم أنشطة طلابية متكاملة تساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتوفر له مناخًا آمنًا للترفيه والاستمتاع.

ويتاح الاشتراك في المصيف لطلاب الجامعة فقط (طلبة وطالبات)، مع التأكيد على عدم السماح بمشاركة المرافقين أو الخريجين أو طلاب الدراسات العليا، حرصًا على تحقيق أقصى استفادة للطلاب المقيدين حاليًا.

ويضم كل شاليه 5-7 طلاب ويتميز الشاليه بإطلالته المباشرة على الشاطئ، يشمل الاشتراك الإقامة الكاملة في المعسكر الطلابي الدائم للجامعة بمرسى مطروح (طريق كليوباترا – الغرام)، ووجبتي الإفطار والغداء، ورسوم دخول شاطئ الأبيض فقط، بالإضافة إلى الانتقالات من وإلى الجامعة، والتنقلات الداخلية إلى الشاطئ والجولات الحرة.

وتم اعتماد الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا عند الحضور لإدارة المعسكرات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بعد ملء الاستمارة وختمها من شؤون الطلاب بالكلية.

ويُشترط للتسجيل سحب الاستمارة من إدارة المعسكرات أو طباعتها من الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، واستيفاء البيانات المطلوبة، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية، وصورة الكارنيه الجامعي، وصورة شخصية حديثة، على أن يتم الاطلاع على الأصول عند التسليم. وذلك بمقر إدارة المعسكرات بالمبنى الإداري – غرفة 12. كما يُسمح لطلاب السنوات النهائية بالاشتراك في أول ثلاثة أفواج فقط.

يُقام هذا النشاط تحت إشراف نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد شعبان، مدير إدارة المعسكرات، وينسق برنامج الأنشطة بالمعسكر حامد طلعت، والطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، طارق اسماعيل قائد الفوج الأول، والدكتور وليد شعبان من كلية الاقتصاد المنزلي قائد الفوج الثاني.