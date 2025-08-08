إعلان حرب .. اتحاد العمال يدين قرار إسرائيل إعادة احتلال غزة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، أنه يدين بأشد وأقوى العبارات، وبلغة لا تقبل المساومة أو التأويل، الـمخطط الإجرامي، الذي أعلن عنه الـمجلس الوزاري الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل، في تحدٍ سافر لكل القوانين والشرائع الدولية، واستمرار لنهج الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني الصامد.

وأكد الاتحاد، أن هذا الـمخطط الـمشين يمثل إعلان حرب مفتوحة على الحق والعدل والإنسانية، ومحاولة لاغتيال حلم الدولة الفلسطينية الـمستقلة، وفرض واقع استعماري بالقوة لن يقبله أي حر شريف في العالم.

وأعلن الاتحاد عن تأييده الـمطلق والدائم للموقف الـمبدئي والحاسم الذي تتبناه القيادة السياسية الـمصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفض هذا الاحتلال الغاشم والتصدي له بكافة السبل السياسية والدبلوماسية، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، وصونًا للأمن القومي الـمصري والعربي.

كما يحمّل الاتحاد الـمجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، الـمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويدعوه إلى التحرك الفوري والفعال لوقف آلة القتل والدمار، وفرض العقوبات الرادعة على هذا الكيان الـمارق.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الأمة العربية، وأن دماء الشهداء ومعاناة الشعب الفلسطيني أمانة في أعناقنا، وأنه لا أمن ولا استقرار في الـمنطقة إلا بزوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية الـمستقلة على كامل الأراضي الـمحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم الاتحاد بيانه بأنهم في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يؤكدون أن فلسطين ليست وحدها - ومصر كانت وستظل الدرع الحامي لها، مهما طال الزمن أو اشتد العدوان.