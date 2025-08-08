آخر لقاءاته.. سيد صادق لـ صدى البلد: لن أعيش في جلباب أبي والحقيقة والسراب وش السعد عليا..فيديو

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص وحصري، بعد غياب دام سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل أيام من وفاته.

قال سيد صادق في آخر لقاء له لموقع صدى البلد الاخباري: كل أعمالي وش السعد عليا ، ومسلسل الحقيقة والسراب ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي أكثر الأعمال المحببة إلى قلبي”.

يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة ولقب بشرير السينما والدراما المصرية.



ورحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان سيد صادق، والذي يعد واحدا من أبرز الفنانين الذين قدموا الادوار الثانوية على الشاشة.

عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حسن ومرقص وكدة رضا والامبراطور وفوزية البرجوازية، أما التلفزيون فقدم عددا من الاعمال منها مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى فى عزو والنساء قادمون والحقيقة والسراب.

كان الفنان سيد صادق يملك محلا لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

وعن هذا الأمر قال الفنان سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “ الحمد لله الفن قدم ليا تكريم وتقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فترة الغياب عن الوسط الفني والحمد لله انا عايش ومبسوط”.

وأضاف صادق: “كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقة والسراب ولن أعيش في جلباب أبي أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.



https://youtu.be/nclQIZhP-Us?si=kqMkGjS9G6oBCRKS