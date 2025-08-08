قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آخر لقاءاته.. سيد صادق لـ صدى البلد: لن أعيش في جلباب أبي والحقيقة والسراب وش السعد عليا..فيديو

الفنان القدير الراحل سيد صادق
الفنان القدير الراحل سيد صادق
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص وحصري، بعد غياب دام سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل أيام من وفاته.

قال سيد صادق في آخر لقاء له لموقع صدى البلد الاخباري:  كل أعمالي وش السعد عليا ، ومسلسل الحقيقة والسراب ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي أكثر الأعمال المحببة إلى قلبي”.

يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة ولقب بشرير السينما والدراما المصرية.


ورحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان سيد صادق، والذي يعد واحدا من أبرز الفنانين الذين قدموا الادوار الثانوية على الشاشة.

عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حسن ومرقص  وكدة رضا والامبراطور وفوزية البرجوازية، أما التلفزيون فقدم عددا من الاعمال منها مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى فى عزو والنساء قادمون والحقيقة والسراب.

كان الفنان سيد صادق يملك محلا لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

وعن هذا الأمر قال الفنان سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “ الحمد لله الفن قدم ليا تكريم وتقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فترة الغياب عن الوسط الفني والحمد لله انا عايش ومبسوط”.

وأضاف صادق: “كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقة والسراب ولن أعيش في جلباب أبي أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.


https://youtu.be/nclQIZhP-Us?si=kqMkGjS9G6oBCRKS

سيد صادق اخبار الفن نجوم الفن وفاة سيد صادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

هونشي H9 موديل 2025

ماذا تقدم هونشي H9 موديل 2025.. وكم يبلغ سعرها في الامارات؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين.. إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء

سيارات 2025

5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام.. أسعار ومواصفات

بالصور

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد