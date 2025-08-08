تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الزمالك، ضمن افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 على ستاد قناة اليويس بالاسماعيلية.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني

خط الوسط:

عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - احمد بلحاج

خط الهجوم:

أيمن موكا - فخري لاكاي

البدلاء:

محمد کوکو - چاستیس آرثر - عبد الله مجدي إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي

محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان