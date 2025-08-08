قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
رياضة

مطيع: نسير نحو الميدالية الأولمبية.. والمتحدة للرياضة شريك النجاح وأكاديمية الجودو لاكتشاف المواهب

محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو
محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو
إسلام مقلد

تحدث محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، على هامش منافسات البطولة العربية للجودو المقامة حاليًا في الإسكندرية، والتي تستمر حتى 12 أغسطس الجاري بمشاركة أندية من 11 دولة.

وقال مطيع عبر تصريحات لـقناة أون سبورت: "أنا موجود في موقعي لخدمة الدولة والرياضة واللاعبين فالنجاح لا يتحقق بجهود فردية، وإنما هو منظومة متكاملة، وأهم ما يميزها الاستمرارية التي تقود في النهاية إلى تحقيق الأهداف، هدفنا الأساسي هو تحقيق نتائج قوية في بطولات العالم تمهيدًا للوصول إلى ميدالية أولمبية".

وأضاف: "هذه النسخة من البطولة العربية تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، إذ يتجاوز عدد اللاعبين والأندية ضعف ما كان عليه العام الماضي، وهو نتاج اتباعنا منهجًا علميًا صحيحًا، ما يعد إنجازًا مشرفًا لمصر".

وتابع: "نسعى حاليًا إلى توسيع قاعدة ممارسي الجودو في مصر وانتشار اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه البطولة أكبر دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فكلما زاد عدد المشاركين ارتفعت قوة المنافسة، وبرزت مواهب جديدة قادرة على تمثيل مصر مستقبلًا".

وعن اختيار صالة برج العرب لاستضافة البطولة، أوضح: "أحد أهم الأسباب هو استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاعبين، خاصة مع توفر منشآت رياضية مؤهلة على أعلى مستوى، وقد أشاد مسؤولو الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الدولي بالتنظيم، مؤكدين أنه لا يقل عن مستوى بطولات العالم، وهي شهادة نجاح نفتخر بها".

وأكد مطيع أن "الشركة المتحدة للرياضة هي المنظمة للبطولة والراعي الرسمي للاتحاد المصري للجودو، ويجمعنا بها تعاون ممتد يتجاوز هذه البطولة ليشمل رعاية المنتخب الوطني، فهي شريك أساسي في كل إنجازاتنا".

وأردف: "منذ تولي مجلس الإدارة عملنا وفق خطة واضحة للنجاح، بوجود الكابتن هشام مصباح، البطل الأولمبي ورئيس الجهاز الفني، ووضعنا الخلافات جانبًا، واضعين مصلحة اللعبة في المقام الأول، وحققنا بالفعل نتائج جيدة وميداليات متنوعة، وهدفنا النهائي هو الوصول إلى ميدالية أولمبية، مستفيدين من كل سبل الدعم الفني والمادي التي توفرها الدولة".

وأشار إلى أن نجاح الاتحاد المصري للجودو يرتكز على محورين أساسيين: "الأول هو زيادة انتشار اللعبة وزيادة أعداد ممارسيها، والثاني هو تحقيق نتائج مميزة على المستوى الدولي، نحن نسير على الخطين معًا، ونفخر بالإنجازات التي تحققها أكاديمية مصر للجودو التي تستهدف فئات عمرية لم تخاطب من قبل، إضافة إلى نجاح معسكر العلمين الذي شهد مشاركة واسعة ونتائج مبهرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الكويت تشارك في البطولة بعدد كبير من اللاعبين، فيما تحتفظ مصر بأكبر عدد من المشاركين نتمنى التوفيق لجميع لاعبينا، ونؤكد أن تنوع نسب المشاركة يرفع من المستوى الفني للبطولة".

محمد مطيع الاتحاد المصري للجودو لجنة الأولمبية المصرية الأولمبية المصرية

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
سيارات
