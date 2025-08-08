مجلس الشباب المصري يدعو العالم الحر لرفض خطة الاحتلال الكامل لغزة

دعا مجلس الشباب المصري منظمات المجتمع المدني في كافة دول العالم، والاتحادات والهيئات الدولية والإقليمية، إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، باعتباره جريمة حرب وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة لشرعنة سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مسؤولية المجتمع المدني العالمي لا تقتصر على الإدانة اللفظية، بل تتطلب تحركًا عمليًا ومنسقًا للضغط على الحكومات، ومخاطبة المحافل الدولية، وتنظيم حملات توعية وتضامن، لكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

وشدد ممدوح على أن توحيد جهود منظمات المجتمع المدني هو واجب أخلاقي وإنساني في مواجهة هذه الجرائم، من أجل الدفاع عن العدالة، وحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وجدد مجلس الشباب المصري التأكيد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد لضمان أمن واستقرار المنطقة، وإنهاء دوامة العنف التي تغذيها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.