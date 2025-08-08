أتالانتا يواجه أزمة مع نجمه لوكمان بسبب رغبته في الانتقال لإنتر ميلان

تصاعدت حدة الأزمة بين نادي أتالانتا ونجمه النيجيري أديمولا لوكمان، بعدما أقدم اللاعب على خطوة تصعيدية بالسفر خارج إيطاليا والحصول على إجازة شخصية دون إذن من ناديه.

جاء هذا التصرف احتجاجًا على رفض إدارة النادي بيعه إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لوكمان يغادر إيطاليا.. والنادي يهدد بإجراءات قانونية

وفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، يستعد نادي أتالانتا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد لوكمان، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة عليه بسبب تصرفه.

وتعود جذور الخلاف إلى الموسم الماضي، عندما رفض أتالانتا عرضًا من باريس سان جيرمان بقيمة 20 مليون يورو لضم اللاعب. حينها، وعدت الإدارة لوكمان بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، بشرطين رئيسيين: الانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير، وعدم اللعب لأي فريق إيطالي آخر.

أتالانتا وحده من يحدد شروط البيع

تجددت الأزمة بعدما رفض أتالانتا عرض إنتر ميلان، ما دفع اللاعب للتمسك بالرحيل.

وفي تصريح حاسم، أكد لوكا بيركاسي، الرئيس التنفيذي لأتالانتا، أن النادي وحده من يملك الحق في تحديد توقيت وقيمة بيع لاعبيه، في رسالة واضحة للاعب وتأكيد على موقف الإدارة الحازم من هذه القضية.