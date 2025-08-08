قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
أول تعليق من كريم الدبيس على استبعاده مع مواجهة الزمالك.. ماذا قال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نبيل عمرو: إسرائيل تحاول إفشال الاعتراف بفلسطين.. والمعركة تُنقل للضفة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، إن إسرائيل تسعى بكل الوسائل لإجهاض أي اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، عبر توسيع ساحة الصراع إلى الضفة الغربية، ومحاولة فرض سيطرة دائمة عليها؛ وذلك بعد أن تحولت غزة إلى ساحة حرب إبادة شاملة.

وأكد عمرو، خلال لقائه في برنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي جمال عنايت، أن السابع من أكتوبر مثّل نقطة تحول كبيرة في مسار القضية الفلسطينية، لكنه حمّل الجهة التي فجّرت الحرب جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، سياسيًا وإنسانيًا.
 

إسرائيل لم تعد تنتقم.. بل تُخطط لتصفية القضية

وشدد عمرو، على أن إسرائيل لم تعد تتحرك من منطلق أمني أو انتقامي فقط، بل تنفذ خطة استراتيجية هدفها تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، خصوصًا بعد أن أدركت وجود تحوّل في مواقف كثير من الدول الغربية.

وأضاف أن هذا التحول قد يتبلور في سبتمبر المقبل؛ من خلال اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الغرب بدأ ينظر إلى القضية باعتبارها مفتاح استقرار الشرق الأوسط، بعدما باتت "المفاعل الرئيسي لإنتاج الحروب والاضطرابات"- على حد وصفه-.

حل الدولتين أقرب من أي وقت.. بشرط واحد

وأوضح نبيل عمرو، أن فرصة حل الدولتين لا تزال قائمة بل وقد تكون أقرب من أي وقت مضى، لكنه ربط ذلك بشرط أساسي، وهو تحويل الإرادة الدولية إلى خطوات عملية ملموسة، بالتوازي مع بناء كيان فلسطيني موحّد على الأرض، يحظى بدعم عربي ودولي مشترك.

إسرائيل تغامر وتخسر وعاجزة عن الحسم في غزة

وفي تحليله للمشهد العسكري، قال عمرو إن إسرائيل رغم تفوقها العسكري تخسر الكثير على المستوى السياسي والأخلاقي، مؤكدًا أن "تل أبيب تتلقى جرعات زائدة من الغطرسة، لكنها فشلت في حسم معركة استمرت لعامين في رقعة صغيرة مثل غزة".

وختم حديثه بالتأكيد أن محاولات ترويض الضفة والسيطرة على القرار الفلسطيني؛ لن تنجح، داعيًا إلى استثمار الحركة الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية، وتحويلها إلى دعم فعلي للدولة الفلسطينية المستقلة.

وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق إسرائيل الدولة الفلسطينية

طريقة عمل ستربس الدجاج

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

