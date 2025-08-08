قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطباء يكشفون كواليس تعافي طفلة تونسية من الشلل الدماغي في مصر |فيديو

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

في مشهد مؤثر انتشر على مواقع التواصل، ظهرت طفلة تونسية وهي تخطو خطواتها الأولى بعد شهور من العلاج الطبيعي المكثف، وسط تصفيق واحتفاء من الفريق الطبي الذي رافق رحلتها العلاجية.

 وعلى خلفية هذا المشهد، استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع" على قناة dmc، ثلاثة من الأطباء المشاركين في علاج الطفلة، للحديث عن تفاصيل الحالة والجهود التي بُذلت لإنجاز هذا التقدم.

رحلة علاجية استثنائية استمرت 4 شهور

قال الدكتور أشرف النجمي، أخصائي العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال، إن حالة الطفلة كانت معقدة، واستغرقت وقتًا وجهدًا كبيرين، موضحًا أن "الناس غالبًا لا تدرك الفارق بين العلاج الطبيعي للأطفال والكبار، فالأطفال يتطلبون تقنيات مختلفة وصبرًا مضاعفًا".

 وأضاف:"الطفلة كانت تقيم معنا لساعات طويلة يوميًا، حتى أصبحت ترى الفريق الطبي أكثر من أهلها، وهو ما خلق علاقة ثقة ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ البرنامج العلاجي".

سبب إصابة الطفلة

من جانبه، أوضح الدكتور علاء علام، أخصائي العلاج الطبيعي، أن الطفلة كانت تعاني من نقص في الأكسجين أثناء الولادة، ما أثر على الجزء الحركي في المخ وأدى إلى شلل نصفي.

وتابع "بدأنا بخطة دقيقة بعد تقييم الحالة سريريًا، وركّزنا على تقوية العضلات الضعيفة، وتحسين التوازن، إلى جانب تطوير قدراتها الحركية الأساسية".

أما الدكتور محمود الديربي، فقد أشار إلى أن البرنامج العلاجي لم يقتصر على تمارين الحركة فقط، بل شمل جلسات تخاطب وتكامل حسي وتنشيط للوظائف الذهنية، مؤكدًا أن التكامل بين التخصصات هو ما ساعد في تسريع نتائج العلاج.

وأكمل:"كانت الطفلة تقضي معنا من 3 إلى 4 ساعات يوميًا، وفق خطة علاجية مركّبة، تأخذ في الاعتبار كل جوانب النمو الجسدي والعقلي".

طفلة تونسية مصر تستطيع قناة DMC الإعلامي أحمد فايق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. إعادة فتح باب القبول للذكور بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يُشارك في مهرجان الإسماعيلية للمانجو 2025

مستشفي بني سويف التخصصي

ضحايا أتوبيس الكريمات.. خروج ٤ مصابين من مستشفى جامعة بنى سويف

بالصور

طريقة عمل ستربس الدجاج

طريقة عمل ستربس الدجاج
طريقة عمل ستربس الدجاج
طريقة عمل ستربس الدجاج

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد