اليوم العالمي للغذاء.. 11.5٪ زيادة في انتاج الخضراوات عام 2023 / 2024

يجري الاحتفال باليوم العالمى للغذاء 2025 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس منظمة الأغذية والزراعة( الفاو ) حيث تحتفل الفاو بهذا اليوم لتشجيع التعاون العالمى لبناء مستقبل آمن غذائياً وهى عملية مستمرة تتضمن دعـم الحكومــات و المجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة لضمان أنظمة غذائية صحية ومستدامة.

• مؤشرات جمهورية مصر العربية:

ـ بلـغ إنتـاج الحبــــوب 21.9 مليون طـــن عـام (2023/2024) مقابل 23.7 مليون طن عــام (2022/2023) بنسبــة انخفــاض قـدرها 7.6 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض انتاج محصول الأرز بنسبة 19.5%.

ـ بلـغ متوسـط نصيب الفـرد من انتـاج الحبوب 277.7 كجـم عــــام (2023/2024) مقابل 300.7 كجم عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 7.6%.

ـ بلـغ إنتــاج القــمح 9.4 ملـيون طـن عــام (2023/2024) مقـابـل 9.1 مليـون طـن عام (2022 / 2023) بنسـبة زيادة قدرها 4.1 ٪ 0

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 161.8 كجم عام (2023/2024) مقابل 155.4 كجم عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 4.1%.

ـ بلــغ إنتـاج الأرز 5.0 مليــون طــن عـــام (2023 / 2024) مقـابــل 6.2 ملـيون طن عـام (2022/2023) بنســبة انخفاض قـدرهـا 19.5% ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 21.5% خلال هذا العام.

ـ بلــغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 33.5 كجم عام (2023/2024) مقـــابــل 41.6 كجم عـــام ( 2022/2023 ) بنسبـــة انخفــــاض قدرها 19.5 %.

ـ بلغ إنتـاج الخضروات 27.8 مليـون طـن عـام (2023/2024) مقـابل 24.9 مليـون طـن عام (2022 / 2023) بنسبــة زيــادة قدرهـا 11.5٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 94.7 كجـم عـام ) 2023 / 2024 ( مقــابــل 84.9 كجــم عام ( 2022 / 2023) بنسبة زيادة قدرها 11.5% .

ـ بلغ إنتاج الفاكـهة 13.7 مليــون طـن عـام (2023/2024) مقابل 13.8 مليون طـن عام (2022/2023) بنسبـة نخفاض قدرها 0.4٪ كما بـلـغ متوسط نصيب الفـرد من الفاكهة 69.0 كـجم عـــام (2023 / 2024) مقــابــل 69.3 كــجم

• مؤشرات عالمية

ـ بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫86 مليار طـن عام (2023/2024) مقـابـل 2٫81 مليـار طـن عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 1.7%.

ـ بلـــغ متوســـط نصيــب الفـــرد مــن الحبــــوب 154.0 كجم عام (2023/2024) مقابل 151.2كجم عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 1.8 %.

ـ بلــغ إنتـاج القمــح 791.1 مليــون طن عـام (2023/ 2024) مقابل 806.6 مليـون طـن عـام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 1.9٪.

ـ بلــــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 68.9 كجـــــم عام (2023/2024) مقابل 70.3كجم عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 1.9%.

ـ بلــغ إنتــاج الأرز 535.2 مليــون طـن عـــام (2023/2024) مقابـل 525.6 مليون طـن عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 1.8 ٪.