قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوم العالمي للغذاء.. 11.5٪ زيادة في انتاج الخضراوات عام 2023 / 2024

غذاء
غذاء
ٱية الجارحى

  يجري الاحتفال باليوم العالمى للغذاء 2025 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس منظمة الأغذية والزراعة( الفاو ) حيث تحتفل الفاو بهذا اليوم لتشجيع التعاون العالمى لبناء مستقبل آمن غذائياً وهى عملية مستمرة تتضمن دعـم الحكومــات و المجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة لضمان أنظمة غذائية صحية ومستدامة.            

• مؤشرات جمهورية مصر العربية:

           ـ بلـغ إنتـاج الحبــــوب 21.9 مليون طـــن عـام (2023/2024) مقابل 23.7 مليون طن عــام (2022/2023) بنسبــة انخفــاض قـدرها 7.6 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض انتاج محصول الأرز بنسبة 19.5%.

    ـ بلـغ متوسـط نصيب الفـرد من انتـاج الحبوب 277.7 كجـم عــــام (2023/2024) مقابل 300.7 كجم عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 7.6%.

     ـ بلـغ إنتــاج القــمح 9.4 ملـيون طـن عــام (2023/2024) مقـابـل 9.1 مليـون طـن عام (2022 / 2023) بنسـبة زيادة قدرها 4.1 ٪ 0 

  ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 161.8 كجم عام (2023/2024) مقابل 155.4 كجم عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 4.1%. 

ـ بلــغ إنتـاج الأرز 5.0 مليــون طــن عـــام (2023 / 2024) مقـابــل 6.2 ملـيون طن عـام (2022/2023) بنســبة انخفاض قـدرهـا 19.5% ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 21.5% خلال هذا العام. 

 ـ بلــغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 33.5 كجم عام (2023/2024) مقـــابــل 41.6 كجم عـــام ( 2022/2023 ) بنسبـــة انخفــــاض قدرها 19.5 %.

ـ بلغ إنتـاج الخضروات 27.8 مليـون طـن عـام (2023/2024) مقـابل 24.9 مليـون طـن عام (2022 / 2023) بنسبــة زيــادة قدرهـا 11.5٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 94.7 كجـم عـام ) 2023 / 2024 ( مقــابــل 84.9 كجــم عام ( 2022 / 2023) بنسبة زيادة قدرها 11.5% .

            ـ بلغ إنتاج الفاكـهة 13.7 مليــون طـن عـام (2023/2024) مقابل 13.8 مليون طـن عام (2022/2023) بنسبـة نخفاض قدرها 0.4٪ كما بـلـغ متوسط نصيب الفـرد من الفاكهة 69.0 كـجم عـــام (2023 / 2024) مقــابــل 69.3 كــجم 

• مؤشرات عالمية

 ـ بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫86 مليار طـن عام (2023/2024) مقـابـل 2٫81 مليـار طـن عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 1.7%.

 ـ بلـــغ متوســـط نصيــب الفـــرد مــن الحبــــوب 154.0 كجم عام (2023/2024) مقابل 151.2كجم عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 1.8 %.

  ـ بلــغ إنتـاج القمــح 791.1 مليــون طن عـام (2023/ 2024) مقابل 806.6 مليـون طـن عـام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 1.9٪.

ـ بلــــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 68.9 كجـــــم عام (2023/2024) مقابل 70.3كجم عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 1.9%.

ـ بلــغ إنتــاج الأرز 535.2 مليــون طـن عـــام (2023/2024) مقابـل 525.6 مليون طـن عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 1.8 ٪.

غذاء انتاج اليوم العالمي للغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

ترشيحاتنا

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد