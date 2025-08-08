محافظ الوادي الجديد يُشارك في مهرجان الإسماعيلية للمانجو 2025

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، باحتفالات محافظة الإسماعيلية بمهرجان المانجو ٢٠٢٥ في نسخته الثالثة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وأعّرب الزملوط عن تقديره لهذه الدعوة لحضور مهرجان الإسماعيلية للمانجو، والتي تأتي تأكيدًا على ثراء وجودة المنتجات الزراعية المصرية، في صدارة الأسواق المحلية والعالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي متقدم وركيزة أساسية لإنتاج وتصدير العديد من المحاصيل ، مشيدًا بجودة إنتاج المحافظة من أصناف المانجو التي تنتج منها أكثر من ٧٢٠ ألف طن سنويًا.