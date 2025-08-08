قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ علوم سياسية عن قرار احتلال غزة: إسرائيل تكتب التاريخ بالجرافات
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
بالصور

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

سعيد فراج  
تصوير محمد زاهر

توافد عدد كبير من الجمهور على ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، لحضور حفل الفنان تامر عاشور، في الليلة الخامسة لمهرجان العلمين الجديدة 2025. 

ويحمل حفل تامر عاشور، شعار كامل العدد، بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل، وتشهد شوارع مدينة العلمين تنظيم مكثف من رجال الشرطة لتيسير حركة المرور للسيارات خاصة في محيط الحفل، كما تشهد ساحة U أرينا تنظيم رائع من شركة تذكرتي ايفنت والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي حفل تامر عاشور، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الخامس بعد 4 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، التي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي يوم 25 يوليو، ثم حفل الهضبة عمرو دياب يوم 1 أغسطس الماضي، وأخيراً حفل الفنانة أصالة أمس الخميس 7 أغسطس. 

ألبوم تامر عاشور 

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”.

تامر عاشور ألبوم تامر عاشور الفنان تامر عاشور العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفل تامر عاشور

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

