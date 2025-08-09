قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

 

نشرة المرأة والمنوعات

فوائد بذور اليقطين الصحيةفوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقيةتحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقيةأفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة تزيد من غازات المعدة

أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

فوائد استخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

حيل طبيعية لتعطير المنزلودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

المرأة والمنوعات بذور اليقطين الغدة الدرقية الحالة النفسية خمول الغدة الدرقية غازات إكليل الجبل الروائح الكريهة تعطير منزلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

ناصر ماهر رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

بيراميدز

بيراميدز يواصل بداياته المتعثرة في الدوري.. 4 مواسم دون فوز في الجولة الافتتاحية

تشيلسي

تشيلسي يهزم باير ليفركوزن بثنائية وديا

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 أغسطس 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد