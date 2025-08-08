قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري، كانت متكافئة، مشيراً إلى أن هناك بعض الأوقات كان المنافس يستحوذ على الكرة بصورة أكبر.

وأضاف أن فريقه نجح في السيطرة على استحواذ سيراميكا الذي لم تسنح له سوى فرصة واحدة في الشوط الأول.

وأوضح المدير الفني:" نجحنا في خلق العديد من المواقف الهجومية في المباراة، وكنا نتمنى أن تكون الكرة معنا لفترة أطول في اللقاء، ولكن اللاعبون ظهروا بعقلية ممتازة جدا، وبذلوا مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الفوز.

وأكد فيريرا:" سعيد بالفوز الذي نستحقه وسنستمر في العمل لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وواصل تصريحاته: "نبيل دونجا لم يتعرض للإصابة ولكن الجهاز الفني شعر بإجهاد اللاعب، بخلاف حصوله على بطاقة صفراء، وكان هناك تخوفت من حصوله على بطاقة حمراء، ولكنه قدم مباراة جيدة بالفعل".

وفيما يخص غضب شيكو بانزا بعد استبداله؛ قال المدير الفني: "لم أر في حياتي لاعبا يتم استبداله ويكون سعيداً، وهذا ليس بالموقف الضخم لنقف أمامه، ومتأكد من أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق".

واستطرد فيريرا: "لا أرغب في معرفة الفرق المنافسة لكيفية تحضير الزمالك للعب، وستكون هناك طرق مختلفة في المباريات المقبلة".

وأضاف المدير الفني: "المباراة كانت صعبة اليوم، وشيكو بانزا كان يواجه دفاعا كبيرا من الفريق المنافس".

ولفت يانيك فيريرا إلى أنه يعلم أن جماهير الزمالك لديها نهم لتحقيق الفوز، وكانوا من العوامل المحفزة للاعبين، وذهبنا بعد اللقاء لتحية اللاعبين.

واختتم المدرب البلجيكي تصريحاته: "التحضيرات في معسكر الإعداد كانت عامة لكل الأفكار، ولم يكن هناك متسعا من الوقت للعمل بشكل فردي مع اللاعبين، وسيتم العمل مع الجزيري وباقي المهاجمين بشكل فردي، كما أن سيف الجزيري شارك في وقت كانت به تحولات كثيرة في اللقاء، وإذا كانت لديه جاهزية بدنية أكبر؛ ستكون لديه قدرة على إنهاء الفرص بشكل أفضل، وفيما يخص عدي الدباغ؛ سيظهر مع الفريق في الفترة المقبلة".

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ليحصد أول 3 نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

