قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلى عز العرب: بدايتي مع القراءة الرومانسية عبر روايات يوسف السباعي

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب
محمد البدوي

أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن عشقها الكبير للحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أنها تحمل هوسًا خاصًا بها، وتحديدًا بشخصية الملكة نفرتاري، زوجة الملك رمسيس الثاني، والتي وصفها زوجها الملك بعبارته الشهيرة: "من أجلها تشرق الشمس".


وأكدت ليلى عز العرب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، على أنها شديدة الرومانسية، قائلة: "أنا رومانسية للغاية، أذوب رومانسيةً"، مشيرة إلى أن بدايتها مع القراءة في عالم الرومانسية كانت من خلال روايات يوسف السباعي، لتنتقل بعد ذلك إلى أعمال نجيب محفوظ، ثم إحسان عبد القدوس، ولكنها ترى أن الرومانسية في أدب يوسف السباعي لم تعد مناسبة لجيل اليوم.

رواية منى ونادية 

وأضافت ليلى عز العرب، قائلة: "الرومانسية تبتدي يوسف السباعي على طول، كنت بحب رواية منى ونادية جدًا، وكنت عايشة أحداثها"، مؤكدة أنها فضّلت الرواية على الفيلم الذي جسدته سعاد حسني؛ لأن تفاصيل الشخصيات في النص الأدبي كانت أعمق وأكثر ثراءً.
 

وأوضحت ليلى عز العرب أنها من النوع الذي قد يبكي أثناء قراءة الروايات، قائلة: “لحد دلوقتي، كنت وما زلت” وعن قراءاتها الحالية، ذكرت أنها منشغلة حاليًا بالمذاكرة حول "رحلة العائلة المقدسة"، مما أبعدها قليلًا عن قراءة الروايات في الفترة الأخيرة.

ليلى عز العرب الفنانة ليلى عز العرب سعاد حسني رحلة العائلة المقدسة العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

الصيدلة72% والهندسة68%..انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

المتهمة

ألفاظ خادشة للحياء.. القبض على التيك توكر بوبا اللدغة.. صور

ترشيحاتنا

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

المخلفات البلاستيكية في محمية نبق

​بعد تداول صور وفيديو لمخلفات بلاستيكية.. البيئة تشن حملة نظافة في محمية نبق| صور

أطعمة تزيد من غازات المعدة

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

فيديو

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد