ليلى عز العرب: بدايتي مع القراءة الرومانسية عبر روايات يوسف السباعي

أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن عشقها الكبير للحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أنها تحمل هوسًا خاصًا بها، وتحديدًا بشخصية الملكة نفرتاري، زوجة الملك رمسيس الثاني، والتي وصفها زوجها الملك بعبارته الشهيرة: "من أجلها تشرق الشمس".



وأكدت ليلى عز العرب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، على أنها شديدة الرومانسية، قائلة: "أنا رومانسية للغاية، أذوب رومانسيةً"، مشيرة إلى أن بدايتها مع القراءة في عالم الرومانسية كانت من خلال روايات يوسف السباعي، لتنتقل بعد ذلك إلى أعمال نجيب محفوظ، ثم إحسان عبد القدوس، ولكنها ترى أن الرومانسية في أدب يوسف السباعي لم تعد مناسبة لجيل اليوم.

رواية منى ونادية

وأضافت ليلى عز العرب، قائلة: "الرومانسية تبتدي يوسف السباعي على طول، كنت بحب رواية منى ونادية جدًا، وكنت عايشة أحداثها"، مؤكدة أنها فضّلت الرواية على الفيلم الذي جسدته سعاد حسني؛ لأن تفاصيل الشخصيات في النص الأدبي كانت أعمق وأكثر ثراءً.



وأوضحت ليلى عز العرب أنها من النوع الذي قد يبكي أثناء قراءة الروايات، قائلة: “لحد دلوقتي، كنت وما زلت” وعن قراءاتها الحالية، ذكرت أنها منشغلة حاليًا بالمذاكرة حول "رحلة العائلة المقدسة"، مما أبعدها قليلًا عن قراءة الروايات في الفترة الأخيرة.