فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
محمد سعيد محفوظ: برنامج العاشرة يحتفل بمرور 3 سنوات كصوت للثقافة والفنون

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
عادل نصار

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز، في ذكرى مرور ثلاث سنوات على انطلاق أولى حلقات البرنامج، إنهم حرصوا منذ البداية على أن يكون "العاشرة" منصة متكاملة تعكس الثقافة بكل توجهاتها وأشكالها.

وأضاف محفوظ أن البرنامج التزم باحترام جميع المشاهدين على اختلاف ميولهم وأذواقهم، مع تقديم وجبة ثقافية شاملة تشمل الرواية، القصة، الشعر، المسرح، الفن التشكيلي، الموسيقى، إلى جانب الحياة اليومية والبيئة والمكان بكل عظمتهم.

وأكد الإعلامي أن البرنامج لم يعزل نفسه عن محيطه الإقليمي والدولي، بل توجه شرقًا وغربًا ليقدم الثقافة العربية والعالمية، مما جعله يضم أسماء كبرى في عالم الثقافة المصرية إلى جانب صناع الثقافة العرب والعالميين.

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
