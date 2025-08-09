محمد سعيد محفوظ: برنامج العاشرة يحتفل بمرور 3 سنوات كصوت للثقافة والفنون

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز، في ذكرى مرور ثلاث سنوات على انطلاق أولى حلقات البرنامج، إنهم حرصوا منذ البداية على أن يكون "العاشرة" منصة متكاملة تعكس الثقافة بكل توجهاتها وأشكالها.

وأضاف محفوظ أن البرنامج التزم باحترام جميع المشاهدين على اختلاف ميولهم وأذواقهم، مع تقديم وجبة ثقافية شاملة تشمل الرواية، القصة، الشعر، المسرح، الفن التشكيلي، الموسيقى، إلى جانب الحياة اليومية والبيئة والمكان بكل عظمتهم.

وأكد الإعلامي أن البرنامج لم يعزل نفسه عن محيطه الإقليمي والدولي، بل توجه شرقًا وغربًا ليقدم الثقافة العربية والعالمية، مما جعله يضم أسماء كبرى في عالم الثقافة المصرية إلى جانب صناع الثقافة العرب والعالميين.