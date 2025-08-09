تحرك جديد من الإسماعيلي للحفاظ على نجم الفريق .. تفاصيل مهمة

بدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى التفاوض مع مروان حمدى، لتجديد عقده الذى ينتهى مع نهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأمل مجلس الإدارة فى التوصل لاتفاق يرضى الطرفين لتجديد التعاقد، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية فى الفريق.

وكانت الإدارة قد نجحت فى تمديد عقدى عبدالله جمال ومحمد خطارى، بعد انتهاء الموسم الماضى، كما تم تجديد عقود مجموعة من اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين هم :أحمد البلاح وعمر خضر ورائد عزايم وأحمد عبدالحميد وإبراهيم عبدالعال ومحمد سمير كونتا، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من إغراءات الأندية المنافسة.