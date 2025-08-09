قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب يكشف موعد ومكان اللقاء المرتقب مع بوتين

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمود نوفل


أعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أن الإجتماع مع الرئيس الروسي بوتين سيكون في ألاسكا يوم الجمعة المقبل.

ولاحقا ؛ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن دولة الإمارات تُعد موقعًا مثاليًا لعقد لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ظل جهود دبلوماسية متسارعة لتهدئة التوترات الدولية، خصوصًا في الملف الأوكراني.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به بوتين للصحفيين أثناء استقباله لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين، حيث عبّر عن ترحيبه بعرض الإمارات استضافة القمة المرتقبة، واصفًا إياها بـ"الصديقة والمكان المناسب للغاية لعقد لقاء بهذا المستوى الرفيع".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن اللقاء مع ترامب قد يُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الطرفين أعربا بالفعل عن اهتمام مشترك بعقد هذا الاجتماع الذي يحظى بزخم سياسي كبير.

وأضاف بوتين: "لدينا العديد من الأصدقاء الراغبين في تسهيل مثل هذه اللقاءات، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وأعتقد أن الاجتماع هناك سيكون خيارًا ممتازًا".

في المقابل، أبدى بوتين انفتاحه على لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه أشار إلى أن الظروف السياسية اللازمة لذلك "لم تتهيأ بعد"، ما يعكس استمرار الجمود في مسار التسوية السياسية بين موسكو وكييف.

وفي سياق ذي صلة، استقبل بوتين في موسكو المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ضمن جهود متوازية لخفض التوتر في عدة ملفات إقليمية.

كما صرّح يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للشؤون الخارجية، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا قد تم التوصل إليه بالفعل لعقد اللقاء بين بوتين وترامب، مرجحًا أن يتم خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشتد فيه الصراع الروسي الأوكراني، المستمر منذ فبراير 2022، وسط تمسك موسكو بمطلبها الأساسي المتمثل في حياد أوكرانيا وامتناعها عن الانضمام لأي تحالفات عسكرية غربية. في المقابل، تصف كييف هذا المطلب بأنه تدخل سافر في سيادتها.

يُذكر أن دونالد ترامب كان قد أطلق مبادرة سياسية في منتصف يوليو، مانحًا موسكو مهلة مدتها خمسون يومًا لعقد اتفاق سلام مع كييف، ملوحًا بإجراءات اقتصادية صارمة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية، قبل أن يُقلّص هذه المهلة لاحقًا إلى نحو عشرة أيام بدءًا من 28 يوليو.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين روسيا إجتماع بوتين وترامب ألاسكا

