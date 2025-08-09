فوز النرويج وفرنسا بالمجموعة السادسة في مونديال اليد للناشئين

حقق منتخب النرويج للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب المكسيك بنتيجة 51/15 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر حاليا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سيطر منتخب النرويج علي مجريات اللقاء بالكامل وحقق الفوز الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب فرنسا الفوز على الأرجنتين بنتيجة 39/24، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز على المكسيك في الجولة الأولى.

وتقام البطولة على 4 صالات هي: الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، والصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.