سعر اليورو أمام الدولار اليوم السبت 9 أغسطس 2025

يقدم موقع صدي البلد سعر اليورو أمام الجنيه مع تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025،

سعر اليورو اليوم

وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

بلغ أقل سعر سجله اليورو مقابل الجنيه نحو 55.79 جنيه للشراء و 56.19 جنيه في بنك القاهرة الحكومي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.82 جنيه للشراء و 56.22 جنيه للبيع في بنك نكست

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.94 جنيه للشراء و 56.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.27 جنيه للشراء و 56.8 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025 انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.35 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في البنك العربي الافريفي الدولي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.37 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB".