أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تباطؤ مبيعات السيارات في الصين وسط حملة حكومية لوقف حرب الأسعار

وكالات

بدأ تعهد الصين بإنهاء حرب الأسعار الشرسة في قطاع السيارات يؤتي ثماره، مع تراجع عدد الطرازات المشمولة بالتخفيضات خلال الشهر الماضي، وإن كانت هذه الخطوة قد أثّرت سلباً على حجم المبيعات.

قالت رابطة سيارات الركاب في بيان يوم الجمعة، إن عدد الطرازات التي شهدت تخفيضات في يوليو بلغ 17 مقابل 23 طرازاً في نفس الشهر من العام الماضي، وهو رقم مماثل لمستوى يوليو 2023.

المبيعات تهبط شهرياً وتنمو سنوياً بوتيرة أبطأ

تراجعت مبيعات التجزئة للسيارات في يوليو إلى 1.8 مليون وحدة، بانخفاض قدره 12% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات بنسبة 6.3%، لكنها تباطأت مقارنة بالوتيرة الشهرية التي اقتربت من 15% خلال الفترة بين مارس ويونيو، وفق رابطة سيارات الركاب. ويعُتبر الصيف عادةً فترة هادئة نسبياً لشراء السيارات.

قال الأمين العام للرابطة كوي دونغشو، خلال مؤتمر صحفي: "مناهضة التنافسية المفرطة تُعد مكسباً كبيراً للقطاع"، في إشارة إلى حالة التنافس المدمر الناتجة عن فائض في الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين سلسلة التوريد بأكملها، لا سيما الشركات العاملة في المراحل الأولية من الإنتاج، التي "ستتمكن من التركيز على تحسين الجودة وتلبية احتياجات العملاء بدلاً من خوض منافسة قائمة على خفض الأسعار".

كثّفت الصين رقابتها على قطاع السيارات في ظل مخاوف من أن حرب الأسعار المتواصلة، التي أنهكت الصناعة، لم تعد قابلة للاستمرار، وتنذر بدفع الشركات الأضعف نحو الإفلاس.

اجتماع حاسم مع مصنّعي السيارات الكهربائية

استدعت السلطات رؤساء كبار مصنّعي السيارات الكهربائية، من بينهم شركة "بي واي دي" (BYD)، إلى بكين مطلع يونيو، حيث طُلب منهم تنظيم أنفسهم ذاتياً (أوصت الشركات بتنظيم ذاتي للسوق من دون تدخل مباشر من السلطات) والامتناع عن تقديم تخفيضات غير مبررة.

كما شددت السلطات القيود على العمولات التي يحصل عليها الوكلاء عند تسجيل الزبائن للحصول على قروض سيارات من بنوك شريكة، وهي ممارسة أسهمت في تصعيد حرب الأسعار، إذ غالباً ما كان الوكلاء يستخدمون جزءاً من تلك العمولات لتمويل تخفيضات إضافية. وأشارت الرابطة إلى أن هذا التغيير أسهم كذلك في تباطؤ المبيعات خلال يوليو.

