الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومعالجتها؛ في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية، والتحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدَمة للمواطنين في جميع المحافظات، موجهًا في هذا الصدد بإيلاء الاهتمام للشكاوى الموسمية المرتبطة بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة في بعض الفترات، والتي قد تؤثر على مستوى استقرار وكفاءة الخدمات في بعض المناطق، والتفاعل السريع مع تلك الشكاوى واتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة للمواطنين بشأنها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء؛ واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة القيام بدورها الحيوي بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، حيث تلقت ورصدت المنظومة 218 ألف شكوى وطلب واستفسار على مدار شهر يوليو الماضي، وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 180 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 38 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها للجهات المعنية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت 9 وزارات، وهي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات.

وقد حققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، السياحة والاثار، الصناعة، الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية؛ نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى وسرعة الرد عليها خلال يوليو.

واختصت المحافظات بنسبة 18% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر الماضي، واستقبلت وتعاملت 9 محافظات، وهي (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية) مع 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (بورسعيد – السويس – قنا – الإسماعيلية – الأقصر – أسوان – أسيوط – سوهاج – المنيا - الإسكندرية – القاهرة – الدقهلية – الجيزة – مطروح - بني سويف) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

فيما اختصت الهيئات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية - هيئة التأمين الصحي الشامل - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - جهاز حماية المستهلك - مشيخة الأزهر - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - هيئة الدواء المصرية - جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

كما حققت أيضًا جامعات: عين شمس، القاهرة، دمنهور، أسوان، كفر الشيخ، بني سويف، حلوان، المنوفية، المنصورة، الإسكندرية، والمنيا؛ معدلات حسم مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي -التي تتلقاها المنظومة- للبنوك المختصة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.