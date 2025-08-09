قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر

كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومعالجتها؛ في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية، والتحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدَمة للمواطنين في جميع المحافظات، موجهًا في هذا الصدد بإيلاء الاهتمام للشكاوى الموسمية المرتبطة بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة في بعض الفترات، والتي قد تؤثر على مستوى استقرار وكفاءة الخدمات في بعض المناطق، والتفاعل السريع مع تلك الشكاوى واتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة للمواطنين بشأنها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء؛ واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة القيام بدورها الحيوي بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، حيث تلقت ورصدت المنظومة 218 ألف شكوى وطلب واستفسار على مدار شهر يوليو الماضي، وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 180 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 38 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها للجهات المعنية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت 9 وزارات، وهي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات. 

وقد حققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، السياحة والاثار، الصناعة، الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية؛ نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى وسرعة الرد عليها خلال يوليو.

واختصت المحافظات بنسبة 18% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر الماضي، واستقبلت وتعاملت 9 محافظات، وهي (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية) مع 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (بورسعيد – السويس – قنا – الإسماعيلية – الأقصر – أسوان – أسيوط – سوهاج – المنيا - الإسكندرية – القاهرة – الدقهلية – الجيزة – مطروح - بني سويف) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

فيما اختصت الهيئات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية - هيئة التأمين الصحي الشامل - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - جهاز حماية المستهلك - مشيخة الأزهر - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - هيئة الدواء المصرية - جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

كما حققت أيضًا جامعات: عين شمس، القاهرة، دمنهور، أسوان، كفر الشيخ، بني سويف، حلوان، المنوفية، المنصورة، الإسكندرية، والمنيا؛ معدلات حسم مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي -التي تتلقاها المنظومة- للبنوك المختصة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

البنك المركزي التضامن الاجتماعي الإسكان طارق الرفاعي مصطفى مدبولي منظومة الشكاوى الحكومية الشكاوى الحكومية ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

